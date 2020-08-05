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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 августа 823 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 августа 823 смерти от инфекции
05 августа
21:01 2020
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В течение прошедшего дня, 5 августа, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летняя женщина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Комратского района, 66-летняя женщина из Комратского района, 52-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Новоаненского района, 68-летняя женщина из Рашканского района, 85-летняя женщина из Каушанского района, 37-летняя женщина из Хынчештского района, 78-летний мужчина из Оргеевского района, 27-летняя женщина из муниципия Бельцы, 76-летняя женщина из Оргеева. На вечер 5 августа 18418 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 823 человека умерли от инфекции.

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