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Газета "Кишиневские новости"

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Унионисты предлагают запретить молдавский язык

04 августа
23:26 2020
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Движение «Unirea», объединяющее пять партий, мечтающих объединить Румынию с Республикой Молдова, обратилось к руководству министерства образования Украины с просьбой отказаться от использования выражения «молдавский язык».

Если послание будет принято во внимание, считают унионисты, киевские чиновники заслужат доверие “Национального совета румын Украины”. «Unirea» уверены – «молдавский язык» – сталинское изобретение, и такового не существует. «Со своей стороны, мы солидарны с Украиной в ее борьбе с Российской Федерацией после незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе», –  заявляют молдавские сторонники объединения с Румынией.

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