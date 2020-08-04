Движение «Unirea», объединяющее пять партий, мечтающих объединить Румынию с Республикой Молдова, обратилось к руководству министерства образования Украины с просьбой отказаться от использования выражения «молдавский язык».

Если послание будет принято во внимание, считают унионисты, киевские чиновники заслужат доверие “Национального совета румын Украины”. «Unirea» уверены – «молдавский язык» – сталинское изобретение, и такового не существует. «Со своей стороны, мы солидарны с Украиной в ее борьбе с Российской Федерацией после незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе», – заявляют молдавские сторонники объединения с Румынией.

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