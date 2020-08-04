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Газета "Кишиневские новости"

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Украинские центурионы призывают к «освободительной войне»

04 августа
23:26 2020
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Украинские националисты ночью под Киевом отпраздновали создание организации, созданной, как они сами утверждают, на принципах и традициях Древнего Рима, сообщает издание «Страна».

Продвинутый общественный активист Владислав Дулапчий написал в социальных сетях: «Минувшей ночью состоялся форум украинских националистов, представивший новую организацию – Centuria». “Или все, или ничего”, “Пан или пропал” – девизы организации отсылают к истории Рима и фундаменту европейской цивилизации, стоящей на страже Порядка против Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей Братства против женской и ведомой толпы». Украинские центурионы призывают сторонников к некоей «освободительной войне». Против кого она будет вестись, пока не говорится.

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