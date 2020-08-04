5 августа 2020 года (23 июля по старому стилю) в народе отмечают празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

История:

Поклониться чудотворной иконе Божией матери, в честь которой проходят празднования 5 августа, в старейшую обитель Украины – Почаевскую Лавру – приезжают верующие со всего славянского мира. Вот уже более 400 лет в Лавре – древнем оплоте Православия – пребывает чудотворная икона. Множество людей обращались к образу Пресвятой Богородицы с мольбами о здоровье, о вразумлении грешников, а о чудесах, проистекающих от иконы, верующие рассказывали, делая записи в монастырских книгах.

День 5 августа (23 июля) был выбран не зря – это связано с избавлением Успенской Почаевской Лавры от осады татарами в 1675 г. Когда вражеские полки окружили обитель, игумен призвал и иноков, и мирян молиться двум заступникам – Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.

И когда утром 5 августа уже должен был начаться штурм Почаевской Лавры, в обители запели акафист Божией Матери. Татары увидели над храмом явление самой Пречистой Богородицы и ангелов, обнаживших мечи. Враги решили, что это приведение и направили свои стрелы на небесное воинство, но стрелы возвращались, раня тех, кто их направил на Богородицу с ангелами. Ужас и паника обратили врагов в бегство. А многие из тех, кого защитники Лавры пленили, приняли Христианство.

Чего нельзя делать 5 августа 2020 года

В этот день в народе чествуют и Трофима Бессонника и основные запреты связаны с ним.

В этот день нельзя было предаваться лени, так как это жаркое время для крестьян. Нельзя было сквернословить и проявлять жадность. Если в этот день помочь нуждающемуся, добро обязательно вернется сторицей.

А так как это пора сбора ягод малины и калины, то день иначе ещё называли Калинки-малинки – отсюда и запрет ломать ветки калины. В этот день собирали лесную ягоду и заготавливали ее на зиму.

Поверья и приметы:

Чтобы кожа сияла чистотой, лицо протирали соком, отжатым из ягод калины. А сами ягоды собирали, но не ели их до поздней осени.

Утренняя роса в этот день предвещала теплую осень.

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