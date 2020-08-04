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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 4 августа 810 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 4 августа 810 смертей от инфекции
04 августа
21:11 2020
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В течение прошедшего дня, 4 августа, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65 летняя семейный врач из Дондюшанского района, 75-летний мужчина из Вулканештского района, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Страшенского района, 57-летний мужчина из Каларашского района, 61-летняя женщина из Яловенского района, 63-летний мужчина из муниципия Кишинев, 83-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева. 52-летняя директор Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности из Кишинева. На вечер 4 августа 18167 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 810 человек умерли от инфекции.

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