В течение прошедшего дня, 4 августа, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65 летняя семейный врач из Дондюшанского района, 75-летний мужчина из Вулканештского района, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Страшенского района, 57-летний мужчина из Каларашского района, 61-летняя женщина из Яловенского района, 63-летний мужчина из муниципия Кишинев, 83-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева. 52-летняя директор Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности из Кишинева. На вечер 4 августа 18167 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 810 человек умерли от инфекции.

Читайте также: Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи

Большие деньги для 3 знаков зодиака на неделе 3-9 августа