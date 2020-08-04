Индия ввела комендантский час на спорной территории Кашмир в преддверии 5 августа – годовщины отмены индийским правительством особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

До 5 августа 2019 года подконтрольная Индии часть спорного региона Кашмир обладала правами особой автономии и считалась штатом. Любые законы, принятые центральным правительством, должны были получить одобрение ассамблеи Кашмира. В прошлом году 5 августа Кашмир потерял статус штата, превратившись в союзную территорию, наделенную меньшими правами, что было воспринято жителями региона, как предательство.

Накануне первой годовщины с момента лишения Кашмира особого статуса, атмосфера в регионе значительно накалилась. В этой связи власти Индии приняли решение ввести комендантский час и увеличить количество военных. По словам властей, принятые меры необходимы для предотвращения возможных погромов, а также распространения Covid-19.

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