В столице австралийского штата Виктория Мельбурне граждане агрессивно сопротивляются новым карантинным мерам, введенным правительством. Об этом сообщают ВВС.

Последние несколько дней городская полиция сообщает о столкновениях с местными жителями, нарушающими введенный режим ЧП. В одном из случаев агрессивная дама разбила голову офицеру полиции, после того как представитель правопорядка затребовал женщину надеть маску.

Мельбурн ввел комендантский час и строгие ограничительные меры по выходу из дома, однако многие жители города отказываются подчиняться. Более половины из всех 18 300 случаев заражения по Австралии были зарегистрированы именно в штате Виктория.

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