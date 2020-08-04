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Газета "Кишиневские новости"

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Самолет Boeing 737 Max возвращается в небо

04 августа
18:46 2020
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Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало документ с указанием изменений, которые компания Боинг обязана провести, прежде чем самолет Boeing 737 Max снова вернется к коммерческим рейсам. Об этом сообщают ВВС.

С марта 2019 года самолет 737 Мах был снят с активных полетов, после двух катастроф и гибели 346 человек. Компания Боинг надеется вернуть 737 Мах в небо в начале следующего года, сразу после исправления технических замечаний, указанных Управлением гражданской авиацией США.

В числе требований были перечислены обновление программного обеспечения управления полетами, пересмотр перечня обязательных к выполнению операций для всех членов экипажа.

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