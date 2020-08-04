Военное ведомство Украины распространило заявление, в котором говорится, что намерение России поставлять оружие на Донбасс свидетельствует о прямой вооруженной агрессии Москвы в отношении Киева.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ранее сказал журналистам: если США ежегодно будет выделять Незалежной по 300 миллионов долларов на закупку оружия, то Россия тоже станет поставлять повстанцам Донецка и Луганска продукцию своего военпрома. «Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Количество вооружений и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450. Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», – говорится в заявлении военного ведомства. К началу 2020 года военно-воздушные силы Украины располагали 125 боевыми самолетами, половина из которых уже никогда не взлетит по причине технического состояния. Согласно Минским соглашениям военная авиация Украины вообще не должна появляться на востоке страны, где идут боевые действия. Зачем тогда повстанцам 700 российских комплексов противовоздушной обороны? По воробьям стрелять?

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