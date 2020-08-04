Вице-спикер Михай Попшой, будучи депутатом от ПДС, получал доходы от иностранных организаций, несмотря на то, что закон запрещает любую другую оплачиваемую деятельность, включая должность на благо иностранного государства или международной организации. Об этом стало известно из публикации депутата ПСРМ Владимира Односталко.

«Я уведомил Национальный орган по неподкупности и Государственный фискальный инспекторат о недочетах в декларации об имуществе и личных интересах депутата ПДС Михая Попшоя. Анализируя представленный документ, я выявил, что, несмотря на депутатский мандат, который запрещает любую другую оплачиваемую деятельность, включая должность на благо иностранного государства или международной организации, в течение 2019 года депутат ПДС получил 58 509,7 леея и 10 140,12 евро от представительств фонда Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, и Ассоциации внешней политики, а также от Университета города Милан (стипендия)», – написал Односталко в соцсетях.

Также, Односталко установил, что, согласно декларации об имуществе и интересах, представленной Михаем Попшой перед парламентскими выборами 2019 года, он указал кредит в размере 30 000 леев, срок которого истекал в 2019 году. В декларации уже депутата Михая Попшоя этот кредит отсутствует.

«Этот факт указывает на значительное улучшение финансового положения депутата», – отметил Односталко.

Также депутат-социалист пишет, что в декларации, представленной в ЦИК, Попшой указал, что является владельцем автомобиля Toyota Corolla, который был приобретен за 98 тыс. леев, позднее машина фигурировала со стоимостью в 90 тыс. леев, что на 8 тыс. леев меньше.

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