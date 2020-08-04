С первого сентября на левом берегу Днестра миротворческие силы ПМР проводят трехмесячные сборы, на них приглашаются мужчины в возрасте до пятидесяти лет, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Все проходит исключительно на добровольной основе. Пожелавшим принять участие в сборах ежемесячно будет выплачиваться 2500 приднестровских рублей (16.1 к доллару США), они обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и жильем. Те, кто проявит себя наилучшим образом, смогут заключить контракт на службу в рядах миротворцев. Там заработная плата уже от 3500 тысяч рублей. Желающих стать под ружье много, из-за пандемии коронавируса в регионе закрылось множество предприятий.

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