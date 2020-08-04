Вторник, 4 августа 2020, 21:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровский способ борьбы с безработицей

04 августа
13:41 2020
Версия для печати

С первого сентября на левом берегу Днестра миротворческие силы ПМР проводят трехмесячные сборы, на них приглашаются мужчины в возрасте до пятидесяти лет, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Все проходит исключительно на добровольной основе. Пожелавшим принять участие в сборах ежемесячно будет выплачиваться 2500 приднестровских рублей (16.1 к доллару США), они обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и жильем. Те, кто проявит себя наилучшим образом, смогут заключить контракт на службу в рядах миротворцев. Там заработная плата уже от 3500 тысяч рублей. Желающих стать под ружье много, из-за пандемии коронавируса в регионе закрылось множество предприятий.

Читайте также: Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи

Большие деньги для 3 знаков зодиака на неделе 3-9 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54+0,13%
EUR19,48+0,28%
GBP21,60+0,03%
UAH0,60+0,09%
RON4,03+0,29%
RUB0,22–0,56%

Курсы валют в MDL на 04.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд