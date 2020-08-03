Луна в Водолее. День будет полон сильных искушений

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 4 августа?

После прошедшего 3 августа Полнолуния день покажется более легким, хотя не все так просто. Многое будет зависеть от вас, так как день будет полон сильных искушений. Сумеете побороть их – день будет ровным и благоприятным, а если поддадитесь – ждите проблем, и в первую очередь с родными и близкими. Луна только перешла в стадию убывания, потому ещё сильны и жизненная энергия, и эмоции, которые готовы взорваться по любому поводу. А вот куда разлетятся осколки и каких бед натворят, одному Богу известно. Настроение будет переменчивым, потому стоит проследить за своей реакцией на чужие слова и поступки.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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