Вторник, 4 августа 2020, 04:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что нам готовит день грядущий – 4 августа

Что нам готовит день грядущий – 4 августа
03 августа
22:21 2020
Версия для печати

Луна в Водолее. День будет полон сильных искушений

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 4 августа?

После прошедшего 3 августа Полнолуния день покажется более легким, хотя не все так просто. Многое будет зависеть от вас, так как день будет полон сильных искушений. Сумеете побороть их – день будет ровным и благоприятным, а если поддадитесь – ждите проблем, и в первую очередь с родными и близкими. Луна только перешла в стадию убывания, потому ещё сильны и жизненная энергия, и эмоции, которые готовы взорваться по любому поводу. А вот куда разлетятся осколки и каких бед натворят, одному Богу известно. Настроение будет переменчивым, потому стоит проследить за своей реакцией на чужие слова и поступки.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,420,00%
GBP21,600,00%
UAH0,590,00%
RON4,02+0,01%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 04.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд