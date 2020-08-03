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Газета "Кишиневские новости"

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Президент РМ встретился с членами комиссии по конституционной реформе

Президент РМ встретился с членами комиссии по конституционной реформе
03 августа
21:31 2020
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Игорь Додон провел сегодня первое заседание Комиссии по конституционной реформе. Глава государства подчеркнул важность некоторых изменений в Конституции, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного или расширительного толкования некоторых положений Конституции, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям.

«Приветствовал бывших председателей Конституционного суда Республики Молдова, бывших судей, других практикующих юристов и специалистов в области конституционного права, вошедших в состав Комиссии, и поблагодарил их за готовность принять участие в разработке предложений по внесению поправок в Основной закон», – подчеркнул президент.

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