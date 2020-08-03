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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Израиле обнаружили древний христианский храм с роскошной мозаикой

В Израиле обнаружили древний христианский храм с роскошной мозаикой
03 августа
21:31 2020
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Возраст находки около 1300 лет

Уникальность храма в том, что расположен он близ горы Фавор – места, где, согласно Евангелию, произошло Преображение Господне.

Церковь богато украшена цветной мозаикой, большая часть которой хорошо сохранилась. В центральном зале насчитали три аспиды – молельные ниши, и это само по себе необычно: в те времена, как правило, строили только одну такую нишу. Сохранился и специальный ящик для хранения священных реликвий – реликварий. Рядом с молельными помещениями удалось раскопать несколько комнат. Археологи предположили, что это мог быть не просто храм, а монастырь, сообщает rg.ru.  

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