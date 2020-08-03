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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США создали прибор, способный мгновенно обнаружить коронавирус

03 августа
21:31 2020
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Разработка особенно актуальна сейчас, когда инфекция вновь идет в наступление

Прибор миниатюрный. Он способен определять вещества в газообразном состоянии, а программное управление позволяет практически мгновенно выявить, есть ли в крови коронавирус у инфицированных или антитела у тех, кто уже вылечился.

Поверхность детектора покрыли раствором, протеины в котором особым образом связаны с коронавирусом. Если пациент является носителем инфекции, вирус взаимодействует с покрытием детектора, и цвет индикатора меняется. Изменение отражается на экране смартфона.

По мнению специалистов, прибор может быть полезен не только для выявления больных, но и для анализа баз данных о носителях, сообщает ТАСС.     

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