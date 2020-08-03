Понедельник, 3 августа 2020, 20:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Румынии вспомнили о цыганах

В Румынии вспомнили о цыганах
03 августа
18:51 2020
Версия для печати

Президент Клаус Йоханнис выступил с посланием по случаю Европейского дня памяти Холокоста цыган, сообщает «Международное румынское радио»

По его словам, граждане страны должны хранить память о жертвах этнических чисток. Глава государства отметил, что Румыния является примером борьбы с антисемитизмом и этнической нетерпимостью. Главу государства поддержал МИД, который распространил релиз, в котром говорится: «Продолжавшееся десятилетиями замалчивание страданий европейских цыган в концентрационных лагерях способствовало увековечению предрассудков и стигматизации этой общины». В Европе во время Холокоста цыган погибло около полумиллиона человек.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,52–0,59%
EUR19,40–0,88%
GBP21,56–0,96%
UAH0,59–0,81%
RON4,02–1,32%
RUB0,23+0,76%

Курсы валют в MDL на 03.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд