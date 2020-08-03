Президент Клаус Йоханнис выступил с посланием по случаю Европейского дня памяти Холокоста цыган, сообщает «Международное румынское радио»

По его словам, граждане страны должны хранить память о жертвах этнических чисток. Глава государства отметил, что Румыния является примером борьбы с антисемитизмом и этнической нетерпимостью. Главу государства поддержал МИД, который распространил релиз, в котром говорится: «Продолжавшееся десятилетиями замалчивание страданий европейских цыган в концентрационных лагерях способствовало увековечению предрассудков и стигматизации этой общины». В Европе во время Холокоста цыган погибло около полумиллиона человек.