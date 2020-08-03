Сотрудники пограничной службы Одесской области обнаружили плантацию, на которой выращивалась конопля. Если бы урожай удалось собрать и реализовать, то выручка составила бы около 40 миллионов гривен, сообщает «Страна».

В релизе Госпогранслужбы говорится: «Пограничники Измаильского отряда Морской охраны Ренийского района обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования». Служивые запустили коптер и осматривали прилегающие к границе участки, которые в основном заболочены или находятся между каналов и озер. Таким образом, с воздуха они и обнаружили делянку, на которой было высажено 1700 кустов конопли. А убирать ее надо было уже где-то через две-три недели, кто-то лишился свыше миллиона долларов. Кто, предстоит еще выяснить.