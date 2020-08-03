В группе риска – необщительные женщины

Специалисты Университета Британской Колумбии в Канаде обследовали около тридцати тысяч человек, чей возраст варьировался от 45 до 85 лет. Вывод: ожирение чаще наблюдается у необщительных пожилых женщин, чем у одиноких мужчин. А вот если у мужчины есть семья, у него, чаще всего, имеется и лишний вес.

По мнению врачей, борьбе с ожирением может способствовать участие бессемейных пациенток третьего возраста в различных социальных программах, сообщает телеканал «Наука».