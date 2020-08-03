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Газета "Кишиневские новости"

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Муравский: Коалиция Санду – Шор – Канду будет очень взрывоопасной

Муравский: Коалиция Санду – Шор – Канду будет очень взрывоопасной
03 августа
12:36 2020
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Об этом заявил экономист, экс-вице-премьер Александр Муравский в передаче „Эксклюзивное интервью” с Ниной Димогло.

«Насколько далеко Санду пойдет, прекрасно понимая, что новое правительство можно сформировать только с голосами депутатов, руководимых Канду и Шором. То есть, надо постоянно возвращаться к старой формуле, что мы, мол, готовы объединиться хоть с чертом, лишь бы утвердить правительство», – отметил Муравский.

По его словам, нужно еще понять, «насколько это правительство будет дееспособным, потому что союз Санду, Шора, Канду и Нэстасе будет еще более взрывоопасен и раздираем противоречиями, чем союз АКУМ с социалистами».

«Каждый будет играть там свою игру, потому что президентские выборы все рассматривают как «предбанник» перед парламентскими выборами. И каждый должен будет показать себя. Если мы отменим выборы президента, то политическая ситуация будет ухудшаться, и снова начнут подключаться заокеанские партнеры по развитию, которые постоянно будут говорить нам, где навести порядок», – сказал Муравский.

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