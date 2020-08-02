Луна в Водолее. День выдастся сложным

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 3 августа?

Третьего августа нас встретит полная Луна – это будет последнее Полнолуние лета 2020. День выдастся сложным из-за множества планетарных соединений, которые неизбежно внесут свою лепту в непростую энергетику и без того сложного понедельника. Из позитива: новые знакомства, приятное общение, новые творческие идеи, духовное возрождение. Но к этому вполне себе приятному коктейлю придется прибавить немного нервозности и агрессии, и отнять логическое мышление и такт. Кроме прочего, наша энергия, которая в Полнолуние на пике, будет стремиться ломать, а не строить. А если добавить в эту ядрёную смесь старые обиды и желание отомстить, то картинка дня будет полной.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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