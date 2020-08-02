На восстановление артефакта ушли три года

Эту колесницу нашли во время раскопок в древней гробнице еще шесть лет назад. Точнее, фактически колесницы не существовало, археологам достались тысячи мелких фрагментов. В той же гробнице покоились останки четырех лошадей, что свидетельствует о принадлежности могилы богатому и знатному человеку.

Ученые проделали поистине титанический труд и собрали колесницу. Размеры ее оказались очень внушительными – больше трех метров в длину, полтора – в высоту и 2,7 – в ширину. На самом деле она была не бронзовой, а деревянной, но покрытой четырьмя сотнями бронзовых деталей. На многих имелась инкрустация из бирюзы.

Судя по всему, колесница никогда не ездила. По крайней мере, никаких следов эксплуатации археологи не обнаружили. Скорее всего, это был ритуальный предмет, предназначенный для передвижения усопшего в загробном мире.

Личность того, кто похоронен в гробнице, еще только предстоит выяснить, сообщает «Archaeology News Network».

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