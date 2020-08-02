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Газета "Кишиневские новости"

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В интернете торгуют человеческими останками, похищенными на раскопках

В интернете торгуют человеческими останками, похищенными на раскопках
02 августа
22:21 2020
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Особым спросом пользуются останки детей

Как известно, во всемирной паутине можно купить все, что угодно. И там, как выяснилось, существует целый ряд закрытых групп, где идет активная торговля человеческими костями и черепами.

И хотя продавцы утверждают, что приобрели свой товар вполне легально, якобы в медицинской школе или музее, чаще всего черепа и кости добыты нелегально, на старых заброшенных кладбищах или в зонах археологических раскопок.

Кто же покупает такой товар? Находится немало состоятельных коллекционеров, желающих обзавестись для своего кабинета какой-нибудь оригинальной безделушкой, сделанной из человеческого черепа – например, подставкой для цветов. А кое-кто не прочь и целый скелет в качестве детали интерьера использовать. Особенно ценятся останки детей

О масштабах явления говорит тот факт, что в одном только Перу были разграблены около ста тысяч могил, из которых похитили черепа индейцев наска – они пользуются популярностью из-за своей необычной удлиненной формы. Цена одного такого черепа может превышать десять тысяч долларов, сообщает издание «Live Science».      

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