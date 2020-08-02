Женщины много лет ничего не знали друг о друге

Пожилая жительница американского штата Небраска после перенесенного коронавируса была переведена в реабилитационный центр. И здесь неожиданно встретила сестру, которая давным-давно работала в этом учреждении.

Женщины – сестры по отцу, а матери у них разные. К тому же одну из них в младенческом возрасте отдали в приемную семью. Сестры искали друг друга полвека, но поиски результатов не давали, сообщает UPI. И вот – не было бы счастья, да несчастье помогло. Родным людям помог встретиться коронавирус.

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