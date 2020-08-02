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Газета "Кишиневские новости"

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Итальянец закончил университет накануне столетнего юбилея

Итальянец закончил университет накануне столетнего юбилея
02 августа
21:41 2020
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Это самый пожилой выпускник в стране

Таких выпускников в Университете Палермо еще не было: диплом, да не простой, а с отличием, получил человек, который готовится отметить 97-й день рождения. Джузеппе Патерно стал доктором философии и истории и сдал все экзамены на высший балл.

Мужчина вырос в бедной многодетной семье, ему с ранних лет приходилось много работать, поэтому школу он сумел окончить, уже преодолев тридцатилетний рубеж. Учиться дальше помешала Вторая мировая война, потом опять надо было много трудиться, добывая хлеб насущный. Лишь три года назад Патерно осуществил свою мечту и поступил в университет.

И вот в руках диплом, который, кстати, уникальному выпускнику вручил лично ректор. Но останавливаться на достигнутом новоиспеченный доктор не собирается и намерен еще и в магистратуру поступить. У него, как утверждает мужчина, хорошая наследственность: его мать прожила сто лет. Следовательно, время в запасе еще есть, сообщает rg.ru.

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