Особенно страдают пожилые люди и дети

Исследователи из шведского Уппсальского университета пришли к выводу, что пандемия коронавируса негативно влияет на состояние человеческой психики.

По мнению специалистов, причина в том, что до сих пор ни одна пандемия не отражалась так масштабно в средствах массовой информации. А сегодня на людей обрушивается лавина раздражающей информации. Особенно уязвимы в этом отношении оказываются пожилые люди и дети.

Как известно, в течении любого заболевания важную роль играет состояние психики пациента. И врачам, занимающимся лечением коронавируса, обязательно нужно обращать внимание на этот аспект, передает lenta.ru.

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