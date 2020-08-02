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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Шведские ученые: коронавирус влияет на психическое здоровье

Шведские ученые: коронавирус влияет на психическое здоровье
02 августа
21:21 2020
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Особенно страдают пожилые люди и дети

Исследователи из шведского Уппсальского университета пришли к выводу, что пандемия коронавируса негативно влияет на состояние человеческой психики.

По мнению специалистов, причина в том, что до сих пор ни одна пандемия не отражалась так масштабно в средствах массовой информации. А сегодня на людей обрушивается лавина раздражающей информации. Особенно уязвимы в этом отношении оказываются пожилые люди и дети.

Как известно, в течении любого заболевания важную роль играет состояние психики пациента. И врачам, занимающимся лечением коронавируса, обязательно нужно обращать внимание на этот аспект, передает lenta.ru.

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