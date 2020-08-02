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Газета "Кишиневские новости"

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Война против масок – дайте своим детям заболеть коронавирусом

Война против масок – дайте своим детям заболеть коронавирусом
02 августа
21:16 2020
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Пока пандемия продолжается, а многие страны по новой вводят ограничительные меры из-за стихийных вспышек коронавируса, все больше ложных новостей и теорий заговоров распространяется по просторам интернет-сетей. Журнал RollingStone рассказал о том, как нелепые заявления в соцсетях несут реальную угрозу населению.

Неделей ранее инфлюенсер и противница вакцинации Джоди Месчук опубликовала в своем инстаграм-аккаунте на аудиторию в 28 000 подписчиков объемный пост с требованием «снять с детей маски». Публикация содержала бездоказательные заявления, что ношение маски может привести к «удушению, из-за чего дети не смогут говорить» и «медленному накоплению СО2», что может стать причиной «нарушения когнитивной функции головного мозга». «Общество наблюдает доказательство ВСЕГО вышеперечисленного. Дайте нашим детям дышать», – написано в заключение.

Публикацию распространяли и другие аккаунты с большим количеством подписчиков. Несмотря на политику соцсетей удалять такого рода публикации и принимать меры по отношению к аккаунтам, распространяющим фальшивые новости, аккаунт Джоди все еще активен, несмотря на очевидную абсурдность приведенных заявлений.

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