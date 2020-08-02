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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 августа 791 смерть от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 августа 791 смерть от инфекции
02 августа
21:01 2020
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В течение прошедшего дня, 2 августа, зарегистрированы еще 2 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из Кишинева и 52-летний мужчина из Чимишлийского района . На вечер 2 августа 17816 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 791 человек умер от инфекции.

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