Во вьетнамском городе Дананг произошла очередная вспышка коронавируса, за неделю было выявлено 200 новых случаев заражения. По заявлению местных властей, отследить первопричину вспышки не так просто, сообщают Reuters.

«В Дананге находится множество источников вируса, большинство зараженных проживают именно там», – говорится в заявлении правительства страны. Популярный туристический город Дананг насчитывает 1,1 млн населения. По заявлению министра здравоохранения, каждый новый инфицированный может заразить, по меньшей мере, 5 человек, что вызывает серьезные опасения.

Вьетнам зафиксировал 34 новых случая Covid-19. На сегодняшний момент общее число зараженных составляет 620 человек.

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