Пока школы Индии вынуждены справляться с трудностями из-за перехода на онлайн обучение в связи с коронавирусом, учебные заведения спорного региона Кашмир нашли простой и полезный выход из положения! Об этом пишут ВВС.

Каждое утро ученики округа Бадгам поднимаются на холмистую местность, долгое время привлекавшую туристов, чтобы добраться до своей новой «классной комнаты» – просторного поля с видом на Гималаи.

Спустя месяцы вынужденной изоляции из-за коронавируса, занятия на свежем воздухе – настоящее спасение как для учеников, так и для их родителей. «Сидеть взаперти непросто, то, что дети занимаются на природе, гораздо лучше!» – заявил один из родителей.

На данный момент в Индии зарегистрировано 19 000 случаев заражения Covid-19 и 365 смертей.

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