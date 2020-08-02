Грядущая неделя обещает быть доброй, но со своими особенностями. Откроется неделя Полнолунием, а это значит, что физически вы на подъёме – сильные и рвущиеся вперед, но и эмоциональность ваша тоже будет «на подъёме» – что означает импульсивность и «взрывоопасность». Эти обстоятельства нужно просто учесть, так как они могут сказаться на ваших поступках, результаты которых будут разными – для кого-то орден на грудь (или повышение по службе), а для кого-то пинок… (или, как минимум, потеря авторитета).

Так к чему готовиться каждому знаку?

Работящий Овен

Овен всегда много работает. Эта неделя не станет исключением, с той лишь разницей, что на неделе 3-9 августа всё сделанное станет залогом очень скорого успеха, в том числе финансового. На личном фронте без перемен, это поможет сосредоточиться на главном.

Напряженный Телец

Тельцы начнут неделю 3-9 августа с разбора семейных неурядиц. Это нарушит все планы и выбьет Тельца из привычной колеи. Проявите чуть больше терпения к близким. К середине недели напряжение спадет и можно будет влиться в привычный рабочий ритм.

Богатенькие Близнецы

Искупаться в деньгах смогут Близнецы с 3 по 9 августа. Их доходы внезапно существенно возрастут. Душа потребует всеобъемлющего шоппинга. Но будьте осторожны! Часть денег потратьте в свое удовольствие, а другую – подумайте о вложениях в будущее.

Бодрый Рак

Ракам придется взбодриться, сбросить усталость и негативные эмоции. Неделя 3-9 августа несет с собой не только новую интересную работу, но и финансовое вознаграждение за предыдущие периоды. Вас ждет выход на новый уровень доходов, а значит и жизни.

Активный Лев

На неделе 3-9 августа Львы будут капризными, но при этом очень общительными. Сумбур в поведении и эксцентричность в поступках сделают Льва центром притяжения представителей противоположного пола. Львиное обаяние и новые знакомства сделают неделю живой и интересной.

Неболтливая Дева

Девам неделя 3-9 августа в самом начале принесет ряд проблем, о которых лучше ни с кем не болтать. Желающих подпортить вам налаженную жизнь окажется более чем достаточно. Все ваши трудности до конца недели благополучно разрулятся.

Влюблённые Весы

На неделе 3-9 августа у Весов всё будет крутиться только вокруг личной жизни. Новые знакомства, новые влюбленности… Но, когда вы уже в эйфории, стоит отбросить эмоции и присмотреться к поступкам партнера – впечатления бывают обманчивы.

Обычный Скорпион

Жизнь Скорпионов на неделе 3-9 августа будет размеренной и удачной. В финансовом плане – никаких проблем. В личной жизни – все как всегда: у кого-то мир, у кого-то война – тут уж кому что привычнее. Пришло время обратить внимание на свое здоровье.

Денежный Стрелец

Неделя 3-9 августа будет для Стрельцов противоречивой: у них все будет отлично в денежном плане, но совсем скучно в личном. Потому окунитесь с головой в работу, дабы не впасть в разочарование, а жизнь очень скоро подарит новые шансы.

Деловой Козерог

Козерогов ждет куча дел и ворох забот 3-9 августа. Причем все это будет срочным и горящим. Он должен активизировать все свои деловые качества и выделить самые важные дела, а остальные запланировать на потом. Дома у Козерогов полное понимание.

Позитивный Водолей

Неделя 3-9 августа будет не самой удачной для Водолеев. В финансовом плане возможны убытки, но совет знакомого, подкованного в денежных вопросах, сможет всё изменить. А родные и близкие помогут вывести Водолеев на позитивную волну.

Удачливые Рыбы

Вот для кого неделя 3-9 августа будет удачной – так это для Рыб. Прекрасное самочувствие, отличное настроение – всё это сделает их успешными в работе и счастливыми в любви. Но чтобы не сгореть на работе, найдите время для интересного досуга.