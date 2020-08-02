Во время посещения Криулянского района президент Молдовы осмотрел территорию, предназначенную для строительства индустриальной платформы (промышленного парка).

На площади в 96 гектаров близ международной автотрассы М1 планируется создать производственные мощности, открыть тысячи рабочих мест для жителей Криулянского и Дубоссарского районов, а также приднестровского региона.

Вместе с тем, создание промышленного парка с нуля потребует значительных финансовых вложений. Так, только на подведение газовых и электросетей, водоснабжение и канализацию будет потрачено не менее 12 млн леев. Придется также решить ряд правовых вопросов, таких как изменение статуса земельных участков – с сельскохозяйственных на промышленные (под строительство).

Глава государства заверил местные власти в том, что руководство страны активно работает над созданием индустриальных платформ в ряде районов, для чего планируется привлечение местных и иностранных инвесторов.

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