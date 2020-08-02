Президент Молдовы вместе с семьей посетил монастырь в Сахарне, святое место с богатой историей, расположенное недалеко от реки Днестр в Резинском районе. Здесь, как признался глава государства, он нашел удивительных людей, которые живут своей жизнью в молитве и смирении посреди сказочного пейзажа.

«Наша страна прекрасна. И у нас также есть прекрасные люди в душе, с которыми я всегда рад встретиться. Пандемия, помимо тех серьезных проблем, которые она создала для нас, также оказала на нас полезное влияние: она подтвердила, что мы должны бродить по нашей родине, заново открывать Молдову, инвестировать в местный продукт, стимулировать местные инициативы, основанные на традициях, культуре, досуге. Пандемия пройдет, а наше внимание к внутреннему потреблению и туризму должно быть сохранено. И это станет важным социальным, экономическим и имиджевым приобретением для Молдовы», – с уверенностью заявил Игорь Додон.

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