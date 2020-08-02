Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Разумеется, очень многих кишиневцев беспокоит все, что связанно с тем, как идет подготовка к новому учебному сезону. Особенно остро стоит вопрос о том, как будет проходить учебный процесс в условиях карантина.

В связи с этом генеральный примар столицы Ион Чебан написал на своей странице в соцсетях: «До начала нового учебного года остается один месяц. Мы знаем, что некоторые ограничения вернулись на территорию Республики Молдова. На муниципальном уровне ситуация не изменилась, остаются те же рекомендации, те же ограничения и меры предосторожности. Каждый гражданин должен быть ответственным. Муниципалитет принимает все необходимые меры. Уверяю вас, что все школы и детские сады готовы возобновить свою деятельность, я имею в виду ремонт, оборудование с дезинфицирующими средствами и подготовку учителей. Осталось принять окончательное решение на национальном уровне».

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