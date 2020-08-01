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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине 15 человек отстаивали свободу в Белоруссии

01 августа
22:41 2020
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В Киеве, на площади Независимости прошла акция в поддержку честных выборов президента Белоруссии, запланированных на 9 августа, сообщает издание «Страна».

В мероприятии приняли участие граждане как Украины, так и Белоруссии, правда, всего их набралось 15 человек. В руках митингующие держали плакаты, на которых было начертано «Нет политическим репрессиям», «Свободу Беларуси». Активный участник акции Александр Ирванец рассказал малочисленным слушателям: «Через неделю выборы, и мы украинцы, которые сочувствую Беларуси, а также белорусы, которые здесь у нас есть, мы вышли напомнить Киеву, что в Беларуси не соблюдают Конституцию, выборы проходят без всяких правил, без наблюдателей».

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