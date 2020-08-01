2 августа 2020 года (20 июля по старому стилю) в народе чествуют Пророка Илию

История:

На Руси день Ильи пророка считали одним из главных праздников. Так как чествовали борца с идолопоклонством, который жил в 9-м веке до н.э. в Израиле. Пророческое служение Ильи происходило во времена, когда царствовал идолопоклонник Ахав. Поклонявшийся Ваалу, он заставил весь народ Израиля уверовать в него. И пришел Илия к Ахаву с предсказанием: если он и его народ не уверуют в истинного Бога, то в его царство придет голод. Ахив не поверил пророчествам Илии, и случилась засуха, принесшая страшный голод.

Три года не было пророка в царстве Ахива. А когда он вернулся, предложил построить 2 жертвенника – один идолу Ваалу, а другой – Богу. И если на жертвенник Ваала сойдет с неба огонь – тот будет признан Богом, а, если нет, – идолом. Но огонь не сошел с неба к идолу, а упал на другой жертвенник. И уверовал народ в истинного Бога!

За свою преданность вере в Господа пророк Илия был взят на небо живым. Огненные кони, запряженные в огненную колесницу, спустились за пророком. Оттуда и пошла история о том, что Илья Громовержец на огненной колеснице по небу едет и молнии пускает.

Что можно и чего нельзя делать 2 августа 2020 года

На Руси на Илью у пророка просили дождя. Дождевую воду в этот день собирали, так как верили в ее целебные свойства. Крестьяне на Илью не выпускали домашнюю скотину на выпас, так как считали, что дикие звери и разные гады выходят из нор, а скотина может стать легкой добычей для зверя или может быть ужалена змеями. Злых духов, которые вселялись в диких зверей мог изгнать только Илья Пророк. А домашняя живность в дом не пускалась, считалось, что она может привлечь молнию. На Илью нельзя было работать в поле.

Поверья и приметы:

В народе считалось, что в Ильин день начиналась осень – ночи становились прохладными, да и дневная жара слабела.

К этому дню специально выпекали хлеб из муки нового урожая и ели его всей деревней. А для Ильи Пророка оставляли чашку с новым зерном у ворот. Считалось, что именно Илья дает хороший урожай.

Матрацы в крестьянских избах набивали сеном в этот день, считая, что Ильинская солома самая мягкая.

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