Покупатель видел свое приобретение только на видео

Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь много нового. Активизировался спрос не только на предметы первой необходимости, но и на недвижимость. Например, риэлторы отмечают, что очень повысился интерес к отдаленным островам, желательно необитаемым – идеальному месту для самоизоляции.

К примеру, один из европейцев, пожелавший остаться неизвестным, приобрел частный остров Хорс у побережья Ирландии. Покупка обошлась более чем в шесть миллионов долларов, причем потенциальный покупатель даже не бывал лично на острове, а видел его лишь на видеосъемке.

В XIX веке на Хорсе разрабатывали медные месторождения. А к 60-м годам прошлого века здесь не осталось ни одного жителя. Тем не менее, на острове имеются все удобства – электроснабжение, водопровод, канализация, благоустроенные пляжи, пирс, несколько зданий, даже тренажерный зал, теннисный корт и вертолетная площадка, пишет CNN.

В общем, самоизолируйся – не хочу!

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