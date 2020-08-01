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Газета "Кишиневские новости"

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Японских предпринимателей ждут в молдавских райцентрах

01 августа
15:46 2020
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Премьер Ион Кику встретился с новым послом Японии в Республике Молдова Катаямой Йошихиро, сообщает агентство Инфотаг.

Глава кабинета министров поблагодарил дипломата из Страны восходящего солнца за техническую и экономическую помощь. Кику призвал потенциальных инвесторов вложиться средствами в многофункциональные промышленные платформы, создаваемые в 16 районах страны. «Мы приветствуем активизацию отношений между двумя государствами в последнее время и считаем важным дальнейшее развитие взаимовыгодных связей», – отметил Кику.

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