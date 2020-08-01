Сегодняшние молодые люди – это те, кто будет менять мир завтра, поэтому на них возлагаются большие надежды.

Об этом генеральный примар столицы Ион Чебан говорил на Муниципальном молодежном форуме, организованном Главным управлением образования, молодежи и спорта в партнерстве с Муниципальным молодежным центром Кишинева, сообщает actualitati.md.

Ион Чебан отметил, что верит в молодых людей и уверен, что они добьются успеха, потому что они способные, энергичные и сильные.

«Молдова и ее столица нуждаются в хороших специалистах в различных областях с новым опытом и инновационным видением будущего. Я всегда отдавал и буду отдавать предпочтение реализации различных проектов для молодежи», – сказал он.

Ион Чебан отметил, что во всех структурах муниципального совета Кишинева много молодежи, и они зачастую выступают с очень хорошими инициативами. Он также добавил, что ежегодно более 100 молодых людей получают премии, достигающие 1500 леев.

Следует отметить, что у Главного управления образования, молодежи и спорта Муниципального совета Кишинева в качестве приоритетной задачи на 2020 год обозначен запуск Программы муниципальных грантов для молодежных организаций и инициативных групп. Эта программа направлена на поддержку и развитие неправительственного молодежного сектора в муниципии. Для реализации данного проекта МСК выделил 200 тысяч леев, а Министерство образования, культуры и исследований – 100 тысяч леев.

Напомним, что целями форума являются представление результатов опроса, который поможет выявить потребности и проблемы молодых людей, а также презентация молодежных программ, которые будут реализованы местными органами власти.

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Жизнь 4 знаков зодиака изменят выходные 1-2 августа