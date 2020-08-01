В Польше подготовлен и представлен публике видеосюжет о том, как работает правительственная подкомиссия, расследующая гибель под Смоленском в 2010 году президентского Ту-154 с Лехом Качиньским на борту, сообщает ТАСС.

По мнению членов комиссии, крушение самолета не случайно. «Там были исследованы образцы, собранные прокурорами в Смоленске, результаты получились однозначные. И в одном и в другом случае были найдены следы тротила, а также пентрита и гексогена – материалов, используемых для создания взрывных устройств», – сообщается по ходу видеосюжета. В нем перечисляется цепь преднамеренных действий, в результате которых погиб президент: некачественный ремонт Ту-154, поверхностная подготовка визита делегации в Катынь, ложные данные российских диспетчеров, передаваемые экипажу польского самолета. Ранее в Варшаве был осужден бывший глава канцелярии премьера Томаш Арабский. Его обвинили в том, что он не препятствовал вылету делегации, зная, что в Смоленске для посадки Ту-154 просто нет подходящего аэродрома.

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