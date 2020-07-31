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Газета "Кишиневские новости"

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В Зимбабве за участие в протесте арестована известная писательница

31 июля
21:01 2020
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Писательница, кинорежиссер и номинант на Букеровскую премию этого года Цици Дангаремба была арестована в столице Зимбабве городе Хараре, сообщают ВВС.

61-летняя Дангаремба была арестована за участие в антиправительственном протесте. Она и некоторые другие протестующие были замечены полицией с плакатами. Оппозиция и организация по защите прав человека обвинили правительство в коррупции и углубляющемся экономическом кризисе с инфляцией, перевалившей за 700%.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в свою очередь обвинил оппозицию в подтасовке данных и предупредил граждан, что участие в демонстрации будет расценено, как мятеж. Полиция и армия патрулируют улицы.

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