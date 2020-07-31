Дерек Сауэр – голландец по происхождению за 30 лет в российской журналистике успел создать газету Ведомости, издательский дом Independent Media и поработать президентом РБК! Сейчас он руководит газетой Moscow Times и в остроумном интервью Русской службе ВВС рассказал о свободе в СМИ и личном опыте издателя.

По мнению Сауэра основной проблемой российской журналистики является изоляционная политика, которую проводит власть, отчаянно стараясь контролировать СМИ, что само по себе противоречит свободе журналистики. Совершенно честно Сауэр заявил, что существование независимого издания, не ведущего диалога с Кремлем, банально невозможно в нынешних реалиях.

Вспоминая о создании Ведомостей, Сауэр с грустью отметил, что именно из-за нынешней власти, СМИ приходится лавировать. Он также отметил, что его восхищают журналисты, которые находят в себе силы бороться с государственным произволом и ущемлением прав изданий. Прогноз Сауэр выдвинул не утешительный, сказав, что эксплуатация СМИ технологическими компаниями убивает свободную журналистику, и измениться что-то может только, если власти США и Европы примут кардинальные меры.

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