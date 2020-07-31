С 1 августа на левом берегу Днестра на автостанциях будут продаваться билеты на международные рейсы, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На украинском направлении открываются маршруты на Одессу, Киев, Котовск и Харьков. Получать разрешение на поездку в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса не надо, если удастся вернуться в течение 12 часов. Однако следует сохранить проездной билет, который надо предъявить на границе по возвращению домой. Автобусное сообщение с российскими городами пока не налажено.

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