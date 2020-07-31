Пятница, 31 июля 2020, 23:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровцы могут выехать на Украину, но только на 12 часов

31 июля
20:36 2020
Версия для печати

С 1 августа на левом берегу Днестра на автостанциях будут продаваться билеты на международные рейсы, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На украинском направлении открываются маршруты на Одессу, Киев, Котовск и Харьков. Получать разрешение на поездку в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса не надо, если удастся вернуться в течение 12 часов. Однако следует сохранить проездной билет, который надо предъявить на границе по возвращению домой. Автобусное сообщение с российскими городами пока не налажено.

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,20%
EUR19,50–0,91%
GBP21,68–0,28%
UAH0,60–0,33%
RON4,04–0,90%
RUB0,22–1,31%

Курсы валют в MDL на 31.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд