Пятница, 31 июля 2020, 20:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Франция приглашает в уникальный плавучий отель

31 июля
20:01 2020
Версия для печати

Постояльцы смогут любоваться океаном и наблюдать за подводным миром

У побережья Бретани открылся плавучий эко-отель. Он способен принять двенадцать постояльцев, а энергию получает от солнечных батарей. В ванные подается морская вода. Благодаря тому, что дно всех помещений стеклянное, через него открывается прекрасный вид на жизнь подводных обитателей.

Эту идею создатели подсмотрели в одном из давних фильмов Бондианы и воплотили ее в жизнь. Отдых в таком отеле удовольствие не дешевое, за сутки придется заплатить около трехсот евро. Но владельцы надеются, что уже в следующем туристическом сезоне после снятия ограничений на международные авиарейсы объект заинтересует постояльцев. Более того, планируется открыть еще несколько эко-отелей, сообщает «Lonelyplanet».

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,20%
EUR19,56–0,62%
GBP21,73–0,07%
UAH0,60–0,33%
RON4,04–0,74%
RUB0,22–1,61%

Курсы валют в MDL на 31.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд