Постояльцы смогут любоваться океаном и наблюдать за подводным миром

У побережья Бретани открылся плавучий эко-отель. Он способен принять двенадцать постояльцев, а энергию получает от солнечных батарей. В ванные подается морская вода. Благодаря тому, что дно всех помещений стеклянное, через него открывается прекрасный вид на жизнь подводных обитателей.

Эту идею создатели подсмотрели в одном из давних фильмов Бондианы и воплотили ее в жизнь. Отдых в таком отеле удовольствие не дешевое, за сутки придется заплатить около трехсот евро. Но владельцы надеются, что уже в следующем туристическом сезоне после снятия ограничений на международные авиарейсы объект заинтересует постояльцев. Более того, планируется открыть еще несколько эко-отелей, сообщает «Lonelyplanet».

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года