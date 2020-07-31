После того как журналисты «RISE Moldova» выяснили, что монтажник TV8 является владельцем множества сайтов, на которых размешаются фейковые новости, сегодня по репутации этого телеканала нанесен еще один сокрушительный удар. Согласно телеграм-каналу “Хроники захваченного государства” в создании лживых новостей замечен и специальный корреспондент передачи “Cutia neagră” с Марианой Рацэ – Денис Заворотный.

Авторы канала рассказали, что в 2018 году он создал страницу в фейсбуке “Unde-i tușonka?”, где активно критиковалась деятельность Влада Плахотнюка, Илана Шора и других политиков.

В 2020 году Заворотный изменил название страницы на “Jos tușonka” и начал критиковать президента Молдовы Игоря Додона. Также, сейчас там активно продвигаются протесты комбатантов, а также мероприятия, организуемые Андрианом Канду и Мариной Таубер, отмечают авторы телеграм-канала.

Примечательно, что на личной странице Заворотного в социальной сети указано, что он работал продюсером в передаче «Politica cu Natalia Morari», репортером в «Jurnal TV» и «Ziarul de Gardă». Там же сообщается, что профессии его учили в «Școala de Studii Avansate în Jurnalism», которая финансируется из-за рубежа.

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