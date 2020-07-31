Депутат ПДС Дойна Герман не отстает от своих коллег из парламентской фракции, указав неверные данные в своей декларации об имуществе и интересах. Парламентарий-социалист Алла Дарованная изучила документы и выявила несоответствия.

«Например, не было квартиры, которая затем резко появилась, причем как уже проданная. Или в качестве таможенного инспектора нынешний депутат Майи Санду купила участок за 1200 леев, а затем мы узнаем, что этот участок стоит почти 236 тыс. леев, то есть цена выросла на 18000%. Фантастика!» – написала Дарованная в социальной сети.

По словам депутата ПСРМ, Герман утаивала полученный доход. В то же время отсутствует информация о дивидендах, полученных ее мужем.

«Еще одна порция сведений, которая представляет интерес для граждан, уверена, и для прокуроров, касается периода ее работы на таможне. Она декларировала два автомобиля, включая один роскошный, и не указывала его стоимость. Уже будучи депутатом, коллега Майи Санду водит «Lexus RX 450», стоимость которого начинается от 45 тыс. евро, а в декларации сумма на 10 тыс. меньше», – написала Дарованная.

Социалист обратилась в Национальное агентство по неподкупности и генеральную прокуратуру. Также она считает, что Главная государственная налоговая служба должна проверить реальные источники дохода семьи Дойны Герман.

Напомним, что и депутат ПСРМ Григоре Новак обратился к компетентным органам, после того как обнаружил несоответствия и неверные данные в декларации депутатов ПДС Вероники Рошка и Думитру Алайбы.

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