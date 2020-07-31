Всем известно, что в китайском календаре двенадцать зодиакальных животных представляют 12 лет лунного цикла. Но не все знают, что они же сменяют друг друга и в каждый месяц. Так, например, июлю покровительствовала Коза, а август перешёл во владение Обезьянке.

Покровительница августа – деревянная обезьяна – умна и хитра! А ещё она нетерпелива и суетлива. Каким же будет август, если в нём хозяйничает такая проказница?

Август будет необычайно интересным, ведь пытливый ум Обезьяны подталкивает к изучению нового, а ее трудолюбие и буйная фантазия помогут в реализации самых смелых планов. Ее осторожность и врожденное предчувствие опасности помогут избежать множества ошибок и проблем, главное – избегать суеты, свойственной этому активному животному. А ещё она болезненно переносит критику и очень ценит гармонию в отношениях. Если учесть эти особенности веселой хозяйки августа, то месяц будет не просто интересным в творческом плане, он будет наполнен смелыми идеями и реализованными проектами.

А для каждого из нас месяц будет зависеть от того, как августовская Обезьяна найдет общий язык с хозяином вашего года рождения по китайскому календарю.

Дракон и Крыса. С рожденными в годы Крысы и Дракона у хозяйки месяца полная гармония. Потому их ждет месяц удачный во всех отношениях! Состояние и настроение прекрасные, энергичность, как никогда, зашкаливает. В делах полное благополучие и никаких проблем. В семье безоблачное счастье, мир и покой. Используйте по максимуму благосклонность Обезьяны.

Коза и Змея. Отношения с Обезьяной непростые, она не расположена к приятному общению. Потому рожденным в годы Козы и Змеи стоит нажать на тормоза и двигаться на малых оборотах. Решать лучше всего те дела, которые вам по силам. Задачи, которые в данный момент не решаются, отложите временно. Не стоит делать из них вселенской проблемы. Наступит их час.

Тигр, Свинья и Петух. Помощи от Обезьяны ждать не стоит. Успех и счастье исключительно в ваших руках. Хозяйка августа будет с любопытством наблюдать за вашими усилиями. Ставьте смелые цели и решительно идите к победе. Свойственное вам упорство поможет решить множество задач, но и за проколы придется брать ответственность на себя. Обратите внимание на здоровье.

Кролик и Бык. Рожденным в годы Кролика и Быка повезло больше. Обезьяна, любительница быть в центре внимания, обеспечит им бурную личную жизнь. Они станут особенно привлекательными для противоположного пола, благодаря возросшим чувственности и харизматичности. В их жизни будет много развлечений и интересных встреч – для кого-то судьбоносных.

Лошадь, Собака и Обезьяна. Вот уж в чью жизнь ворвутся позитивные перемены! И путешествия, и интересные встречи, и финансовая прибыль – все вам! Но при этом вас ждет бег по пересеченной местности – параллельно со своими делами вам придется помогать очень многим людям, так как ваша востребованность резко возрастет. Всем нужен будет ваш совет.

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