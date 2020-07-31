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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 июля 17269 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 31 июля 17269 человек излечились
31 июля
13:31 2020
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На сегодняшний день в стране 17269 человек прошли лечение и 771 умер от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 3281 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 825, медсестры – 1477, фельдшеры, фармацевты и вспомогательный персонал – 979.  Состояние здоровья 40 инфицированных – тяжелое (в том числе 39 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1156 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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