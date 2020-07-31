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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы посетил Институт фитотехники «Порумбень»

Президент Молдовы посетил Институт фитотехники «Порумбень»
31 июля
11:46 2020
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Во время рабочей поездки в Криулянский район глава государства Игорь Додон посетил Институт фитотехники «Порумбень» в селе Пашкань, вместе с сотрудниками института осмотрел поле, на котором произрастает гибридный сорт кукурузы.

«Поблагодарил коллектив учреждения за постоянные усилия по улучшению результатов сельского хозяйства и сообщил о том, что руководство страны приняло решение увеличить объем помощи аграриям, пострадавшим от засухи, и в первую очередь тем, кто выращивает зерновые второй группы: кукурузу и подсолнечник», – заявил Игорь Додон.

Институт фитотехники является научно-практическим учреждением сельскохозяйственного профиля. Он был создан в 1973 году, с тех пор занимается научными исследованиями именно в области создания гибридных сортов кукурузы. Сегодня в институте работают около 100 человек и 25 научных сотрудников. Хозяйство ежегодно производит около 12 тысяч тонн семян кукурузы, из которых около половины уходит на экспорт. Продукция пользуется большим спросом в Беларуси и России.

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