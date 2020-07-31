О самых благоприятных днях августа 2020 мы уже писали (Самые благоприятные дни августа 2020 года). А теперь пришло время рассказать о самых сложных днях грядущего месяца. Их всего пять, но в эти дни вас могут подстерегать опасности. События, происходящие на звездном небосклоне, отразятся потоком негативной энергии, направленной к нам.

В какие же дни августа звезды сойдутся в опасном водовороте неудач, который кого-то поглотит полностью, кого-то собьёт с ног, а кому-то достанутся лишь брызги неуспеха и разочарований?

Первое августа. Суббота. День неспокойный, его энергетика слишком тяжела. Это вызовет сильные переживания и нестабильное настроение. Грандиозных планов на этот день строить не стоит, им все равно не суждено будет сбыться. Эту субботу лучше бы провести дома в тишине и спокойствии. Сведите к минимуму любые контакты.

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Восьмое августа. Суббота. День тяжелый, его мощная энергетика в период убывания Луны, когда все процессы замедляются, создаёт колоссальный диссонанс, который отражается на всём живом. Тяжелые мысли, неприятные воспоминания сделают вас беспокойным, что создаст большие проблемы в общении. Возьмите себя в руки и сохраняйте спокойствие, что бы вокруг ни происходило.

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Пятнадцатое августа. Суббота. День необычайно сумбурный, виной всему ретроградный Уран, который внесет хаос в вашу размеренную жизнь. Множество неприятностей может принести этот день, но главное помните: всё не то, чем кажется! Внезапная вспышка гнева – это не желание разорвать отношения, а финансовые потери – не повод включать жесткую экономию.

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Восемнадцатое августа. Вторник. Крайне сложный день, дисгармония заставит многих суетиться по мелочам. А в суете и спешке можно допустить множество ошибок, исправить которые будет неимоверно сложно. Постарайтесь сделать этот день стандартным, не стоит на ходу вносить изменения в обычный рабочий процесс. Не нужно прибегать к хитрости в решении вопросов в этот день.

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Двадцатое августа. Четверг. Сомнения сделают этот день нестабильным. Рабочий четверг, а настроиться на деловую волну у вас вряд ли получится. Голова будет занята мыслями о ваших способностях выполнить то или иное задание, сомнения и страхи испортят этот день начисто. Чтобы не впасть в уныние, не просите совета и поддержки у коллег – не факт, что они вам помогут.

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