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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июля 24343 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 июля 24343 зараженных
30 июля
20:11 2020
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К вечеру 30 июля в Молдове зарегистрированы 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1992, из них первичных – 1536, а повторных 456.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 24343 человека.

Из 396 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -1.

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