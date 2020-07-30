К вечеру 30 июля в Молдове зарегистрированы 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1992, из них первичных – 1536, а повторных 456.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 24343 человека.

Из 396 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 8, медсестры – 11, вспомогательный персонал -1.

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